__________________________________________

No próximo sábado (15), a partir das 14h30, a Fundação Ema Klabin tem visita temática que vai mostrar a “história do conforto”, desde a corte francesa do século 18 até o século 20, com todas as possibilidades oferecidas pela energia elétrica. Grátis, o passeio tem duração prevista de 2h.

Fundação Ema Klabin

Rua Portugal, 43, Jardim Europa

Informações: 3062-5245