Em mostra, uma retrospectiva da dança de SP

Parte do evento Semanas de Dança 2015, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) está com uma mostra fotográfica que conta a história dos espetáculos ali apresentados desde os anos 1990. “A exposição que aqui se apresenta traça uma linha do tempo da mostra, mas não tem a pretensão de ser uma obra técnica nem de precisão acadêmica. É documental”. frisa o texto de divulgação. “Apenas procura lembrar o que está sendo esquecido e parte do que pode ser encontrado no Arquivo Multimeios da Divisão de Acervo, Documentação e Conservação do Centro Cultural São Paulo. Um panorama histórico-cronológico que mostra os caminhos percorridos pela dança apresentada até hoje no CCSP.”

O material pode ser conferido no Espaço Flavio Império do CCSP, até 13 de dezembro.