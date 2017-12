Em memória das árvores

__________________________________________

Na virada de 2014 para 2015, São Paulo ficou caótica por conta da queda de 1,7 mil árvores – 700 delas em apenas quatro dias. A Prefeitura não deu conta de retirar os troncos caídos com agilidade, ruas ficaram interditadas e o trânsito, pior do que o normal. Em memória a este triste episódio de nossa história recente, o sempre provocador artista plástico Eduardo Srur ‘replantou’ no Parque Ibirapuera, a seu modo, um eucalipto de 20 toneladas que havia caído no próprio parque.