Em maio, museus paulistas serão grátis aos sábados

Clique para conferir a programação completa

Quem curte visitar museus precisa reservar tempo em maio. Isto porque a Secretaria de Estado da Cultura vai promover uma série de atividades especiais ao longo do mês em 17 instituições estaduais. Trata-se do evento Museu MeUeSEU: De Todo Mundo, com exposições inéditas, instalações, palestras e oficinas. E o melhor: entrada grátis em todos os sábados do mês (dias 4, 11, 18 e 25).

A programação paulista é uma ação expandida da Semana Nacional de Museus, que ocorre tradicionalmente todos os anos em instituições museológicas do País – neste ano de 13 a 19 de maio. Isto porque no dia 18 se comemora o Dia Internacional dos Museus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na capital paulista, participam Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Museu Afro Brasil, Museu de Arte Sacra, Memorial da Resistência, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Paço das Artes, Pinacoteca e Estação Pinacoteca. Integram a programação outras quatro instituições: o Museu Felícia Leirner (de Campos do Jordão), Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã) e Museu Casa de Portinari (Brodowski). Este último, mesmo fechado para restauro, fará programação na esplanada em frente ao museu.

“No ano passado, a gente já fez uma tentativa de programação compartilhada”, afirma a coordenadora da unidade de Museu da Secretaria da Cultura, Claudinéli Ramos. “Mas é a primeira vez que há um esforço para concentrar atividades de todos os museus durante um mês inteiro.” A expectativa é que os resultados sejam ainda melhores do que em 2012, quando o público registrado nos museus paulistas em maio foi 40% superior ao mesmo período do ano anterior.

Destaques. Na programação do mês, há diversas aberturas de exposições. Na Pinacoteca do Estado, serão duas as novidades. No dia 4, estreia a mostra Seis Séculos de Arte Chinesa na coleção do Musée Cernuschi, um dos mais antigos e importantes museus de arte asiática da França. A mostra reúne 120 pinturas, apresentando desde os mais importantes artistas da China imperial até pintores chineses que depois da década de 1930 escolheram Paris como lugar de formação e espaço de criação. E está agendada para o dia 25 a abertura da exposição do artista português Alexandre Estrela, cujo trabalho tem como ponto de partida as práticas conceituais dos anos 70.

O Museu da Língua Portuguesa, por sua vez, realiza o passeio História à La Carte, em que os visitantes são apresentados, no Parque e na Estação da Luz, ao contexto da relação dos alimentos com a organização sociocultural brasileira. Dentro do museu, destaca-se a atividade Chuva de Versos, que pretende envolver a criançada em uma brincadeira cheia de música e poesia.

No Museu do Futebol, o visitante será convidado a interagir com uniformes antigos e contemporâneos de times de futebol – a experiência é batizada de Com Que Roupa Eu Vou.

Visitação. Desde o ano passado, a Secretaria da Cultura tem promovido diversas ações para aumentar o público dos museus. Os resultados já ficaram claros no balanço de 2012: foi registrado um número de visitantes 19% maior do que em 2011.

Recentemente, para comemorar o recorde de 3 milhões de visitantes, o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, anunciou que ficaria aberto para visitação grátis às terças até 2 de julho – além dos sábados, quando o ingresso já é de graça tradicionalmente. Também para atrair mais público, desde janeiro o museu funciona em horário expandido todas as terças, até as 22h.

Outro equipamento público que é sucesso de visitação, o Museu do Futebol também ganhou um dia a mais de visitação grátis neste mês – até 7 de julho, não há cobrança de ingresso aos domingos, além das quintas-feiras, em que já não havia taxa de entrada.

Veja mais: Calendário dos museus grátis

Versão ampliada de reportagem publicada originalmente na edição impressa do Estadão, dia 25 de abril de 2013

Tem Twitter? Siga o blog