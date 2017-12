Em livro, o Jardim América

_____________________

_____________________

Com mapas, plantas e fotografias históricas, o livro ‘Jardim América: O Primeiro Bairro-jardim de São Paulo e sua Arquitetura’, da arquiteta Silvia Ferreira Santos Wolff (Edusp, R$ 82, 304 págs.) apresenta um panorama do bairro criado em São Paulo na segunda metade da década de 1910. Na obra, a arquiteta também analisa questões mais recentes que envolvem o Jardim América: do seu tombamento até o papel dos órgãos de preservação em causas atuais.