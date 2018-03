Em imagens, os “novos mundos” de São Paulo

[galeria id=7008]

Fica em cartaz até o dia 28 no Espaço Galeria do Club Transatlântico, a mostra de imagens ‘Fare Mondi’, do fotógrafo, artista plástico e arquiteto Fernando Stickel. São 30 fotografias recentes e inéditas (confira acima), com cenas variadas, que representam a ideia de “fazer novos mundos” por meio do olhar de Stickel.

Exposição ‘Fare Mondi’

Até dia 28

Espaço Galeria do Club Transatlântico (Rua José Guerra, 130, Chácara Santo Antônio)

Entrada grátis.