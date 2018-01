Em Higienópolis, a casa da artista

MEMÓRIA



Do nascimento até o início dos anos 1970, a artista Reneé Lefèvre (1905-1996) morou e manteve seu ateliê em uma casa construída no início do século 20 na Rua Martinico Prado, em Higienópolis. Desde 1977, o endereço é ocupado por um restaurante, o Via Castelli. A partir de amanhã, o estabelecimento volta às origens com uma exposição de obras de Reneé, muitas delas pintadas ali mesmo (no destaque, quadro mostra açougue que existia na mesma rua).

No total, 18 quadros ficarão à mostra, até o dia 19 de abril. Na abertura, amanhã, às 19h, haverá também o lançamento do livro Renée Lefèvre (R$ 40,00), de autoria do crítico de arte Enock Sacramento – que assina a curadoria da exposição. O restaurante aproveita a oportunidade e também homenageia a artista com um novo prato em seu cardápio, o “filé à Renée Lefèvre” (R$ 56).

Uma curiosidade: o restaurante preserva em seu interior uma jaqueira centenária, plantada na época em que a artista viveu no endereço.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de março de 2013

