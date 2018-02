Em exposição, a ‘família Municipal’

CLÃ CORVINO



A história da família Corvino, de Aniello – que chegou ao Brasil em 1891 – à neta Rosa (foto acima), será tema de exposição a partir de quinta, na sede do Centro de Referência da Cidadania do Idoso (Rua Formosa, 215, centro). Aniello trabalhou na construção do Teatro Municipal e foi guarda na inauguração, em 1911. Um de seus filhos, Salvador, morou boa parte da vida na instituição, onde trabalhou como zelador. Rosa nasceu no teatro.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 5 de março de 2012

