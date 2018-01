Em debate, os 94 anos da Semana de 22

__________________________________________

Marco do modernismo no Brasil, a Semana de 1922 ocorreu há exatos 94 anos no Teatro Municipal de São Paulo. Para debater o assunto, o Hey Sampa promove, nesta terça (23), uma mesa-redonda entre o artista, galerista e engenheiro Marrey Luiz Peres Jr e o jornalista Marcos Augusto Gonçalves, editor do Caderno Ilustríssima da jornal Folha de S. Paulo e autor do livro 1922 – A Semana que Não Terminou.

Nesta terça (23), às 18h30.

Casa Mário de Andrade – Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda.

Grátis.