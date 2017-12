Em clima de Natal

OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

A maior exposição de presépios já realizada pelo Museu de Arte Sacra, Presépios: Um Olhar, uma História, está em cartaz até o começo de janeiro. São 35 conjuntos – 26 que fazem parte do acervo próprio da instituição e o restante de coleções individuais. A foto que ilustra esta nota, por exemplo, mostra o presépio Gruta Napolitana, feito pelos artistas Giuseppe Gori e Lorenzo Mosca, no século 18. Para a exposição, uma das salas do museu foi toda ambientada com peças de arte barroca.

Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. 3ª a 6ª, 9h/17h; sáb. e dom., 10h/ 18h. R$ 6 (grátis aos sábados). Até 6/1/14