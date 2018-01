Em cartaz, a ‘Revolução Esquecida’

__________________________________________

Em 1924, descontentes com a crise econômica e a concentração de poder nas mãos de políticos paulistas e mineiros, militares organizaram um levante. Chamado de ‘Revolução Esquecida’, o episódio resultou em 23 dias em que a cidade de São Paulo foi alvo de artilharia pesada e aviões bombardeiros. Bairros como Mooca, Brás e Perdizes foram os mais atingidos.

Esta história inspirou o grupo teatral Cia Ocamorana de Teatro. Na quinta (10), estreia no Sesc Belenzinho a montagem ‘1924 – A Revolução Esquecida’, com cinco atores e três músicos reconstituindo momentos do conflito que teria atingido mais de 700 mil pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Procuramos suscitar no espectador um juízo crítico frente um acontecimento real, buscando narrar os fatos da forma mais próxima possível de como ocorreram. Registros e documentos históricos são usados no texto como fala ou argumentação das personagens”, explica o diretor Márcio Boaro.

1924 – A REVOLUÇÃO ESQUECIDA – Estreia dia 10 de dezembro no SESC Belenzinho.

Temporada: De 10 a 20 de dezembro. Quinta a sexta, às 21h30. Domingo, às 18h30.

Sala de Espetáculos I. Capacidade: 110 Lugares.

Duração: 90 minutos. Classificação etária: 14 anos.

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP e nas unidades. R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante); R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).