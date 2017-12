Em cartaz, a história dos museus

Uma dica para quem quer aprender sobre a história dos museus. Neste sábado, a Fundação Ema Klabin oferece uma visita monitorada ao seu acervo – com mais de 1500 obras de mestres da arte mundial – pontuando, com exemplos, a própria evolução das organizações de museus no decorrer do tempo.

A visita monitorada é grátis, dura cerca de 40 minutos – e não é necessário agendamento prévio.

Serviço:

Visita Temática – História dos Museus

Data: 11/05, sábado, 15h

Grátis, sem agendamento prévio

Local: Fundação Ema Klabin

Endereço: Rua Portugal, 43, Jardim Europa – São Paulo.

Mais informações: (11) 3062-5245 ou pelo site www.emaklabin.org.br