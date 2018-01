Em cartaz, a atmosfera

__________________________________________

‘Uma Fina Camada’ destaca a parte da atmosfera que abriga a vida no planeta – a troposfera, que tem menos de 1 milésimo do diâmetro da Terra. Esta é a mostra que vai de quinta (5) ao dia 30 no Parque Villa-Lobos, com entrada grátis, e, como destaca o texto divulgado pela organização, “conduz o público a uma imersão na camada gasosa que envolve o planeta, conhecendo sua história e a necessidade de preservá-la”.

Duas tendas interligadas foram instaladas no parque para a exposição. Na primeira, um curta-metragem é projetado de forma panorâmica, em 180 graus. A outra mostra ao visitante uma exposição de imagens em movimento, fruto de expedição fotográfica de Mário Águas.

‘Uma Fina Camada’

Parque Villa-Lobos

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

5 a 30 de novembro, de terça a domingo, das 9h às 18h

Grátis

Informações: 4082-3200