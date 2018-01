Em altos volumes

Música paulistana, arquitetura paulistana. O combo é a receita do programa ‘São Paulo nas Alturas’, que vai ao ar toda sexta-feira, às 21h, no canal pago E! Entertainment Brasil. A cada semana, um músico ou uma banda com forte ligação com a cidade toca no alto de um edifício conhecido da paisagem paulistana (na foto acima, o cantor e compositor Criolo).

Entre os locais escolhidos pela produção estão o Edifício Martinelli, o prédio do Museu de Arte Contemporânea, o Edifício Planalto e os shoppings Top Center e Light. O episódio de estreia teve a banda NX Zero. Hoje (6), será a vez da rapper Karol Conka.