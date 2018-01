__________________________________________

De acordo com levantamento realizado pela International Congress and Convention Association, São Paulo ficou em 34º lugar no ranking de cidades que mais receberam eventos internacionais em 2014 – foram considerados 66 ocorrências, já que a entidade contabiliza apenas aquelas que têm periodicidade definida e presença mínima de 50 participantes. Com 64 eventos, o Rio de Janeiro ocupa a 35º posição e é a segunda cidade brasileira do ranking. A liderança mundial é de Paris, com 214 ocorrências.