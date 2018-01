Nas primeiras 48h, 6.766 pessoas se inscreveram para trabalhar como vendedor de rua no carnaval de São Paulo – no total, são 8 mil vagas. Cinco deles completaram 18 anos em janeiro e são os caçulas da empreitada. Entre os mais velhos, dois têm 79 anos e um tem 90. As inscrições terminam sábado (11).

