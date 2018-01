Eles vão pular do prédio

__________________________________________

A foto acima mostra a vista do alto do Edifício Dacon, na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim.

No próximo domingo (25), a partir das 7h, 13 pessoas vão saltar dali, a 96 metros do chão. São eles:

Luís Henrique Tapajós

Fernando Brito

Rodrigo Almeida

Ricardo Augusto

Julia Botelho

Rita Birindelle

Kelmer Bomer

Gleison Barion

Gustavo Areias

Arthur Zanella

Waldemar Neto

Juliana Vidotti

Guilherme de Padua

Calma, não é tão assustador quanto parece. Essas 13 pessoas são atletas e, devidamente munidos de paraquedas, participam do Desafio das Américas. Pelas regras da competição, a queda livre não pode passar de 1 segundo e, na aterrissagem, não é permitido ao paraquedista colocar joelho nem mãos no chão.