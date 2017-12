Eles são das ruas. Mas agora têm casa própria

Sob a batuta de Lívio Tragtenberg, a Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo terá endereço fixo a partir do dia 25. A Praça das Artes, complexo situado atrás do Teatro Municipal, será a sede do grupo, que conta com 15 músicos. “É uma iniciativa inédita. Não vi isso em nenhuma outra cidade ‘civilizada’, como Berlim ou Barcelona”, diz Tragtenberg, com a autoridade de quem rege músicos das ruas desde 2004. A primeira apresentação é no próprio dia 25 e, até o fim de agosto, o grupo se apresentar no local todos os sábados, às 11h, grátis.

Av. São João, 281, metrô São Bento.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de maio de 2013

