As fotos que ilustram este post mostram um pouco do cotidiano do jovens que fizeram o Banco de Nomes, utilizado para batizar ruas de São Paulo. A história está neste link. No áudio abaixo, o jornalista Dirceu Rodrigues, um dos integrantes do grupo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.