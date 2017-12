Eles adotaram São Paulo

Dirigido e roteirizado por Silvana Nuti, o filme ‘A Linguagem do Coração’ conta histórias de refugiados que encontraram abrigo em São Paulo. A cineasta foi motivada pelo fato de que, desde o início da guerra da Síria, o Brasil tem recebido mais refugiados do que outros países na rota de fuga na Europa – e a capital paulista lidera o ranking entre as cidades brasileiras.

Com o propósito de entender por que esses imigrantes escolhem o Brasil – e como lidam com barreiras idiomáticas e dificuldades de entrar no mercado de trabalho –, Silvana conversou com esses estrangeiros.