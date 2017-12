No primeiro zoológico da cidade, que funcionava no Parque da Aclimação, ele já era atração. Estamos falando do elefante, símbolo da Costa do Marfim – está até no escudo da seleção ebúrnea e esta é a curiosidade de hoje na seção Paulistices na Copa.

O zoológico do Parque da Aclimação funcionou do fim do século 19 ao início do século 20. O espaço pertencia ao médico, político e fazendeiro Carlos Botelho (1855-1947).