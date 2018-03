Mauricio de Sousa, o pai da Turma da Mônica, é um dos candidatos à cadeira de número 24 da Academia Paulista de Letras. Fortíssimo candidato, aliás. Ele se inscreveu no último dia 9, sete dias depois da abertura do processo de escolha do novo imortal. A eleição está marcada para 2 de dezembro.

Antes, a vaga era ocupada pelo poeta e jurista Geraldo Vidigal – morto em 29 de agosto, aos 88 anos.