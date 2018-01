__________________________________________

Aos 78 anos, o paulistano Bird Clemente é reverenciado como um precursor do automobilismo brasileiro. Ao longo da carreira, foram 82 corridas disputadas, 45 delas em Interlagos. Em maio de 1970, dividindo um Opala com seu irmão, Nilson, venceu as 24 Horas de Interlagos. Três anos depois, desta vez no comando de um Ford Maverick, conquistou três provas no autódromo paulistano: as 25 Horas, em agosto; os 500 Quilômetros, em setembro; e as Mil Milhas, em dezembro.