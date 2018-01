__________________________________________

O entomologista Manuel Lopes de Oliveira Filho (1872-1938), Manequinho Lopes, trabalhou no Instituto Biológico, foi colunista do Estado e dirigiu a Divisão de Matas, Parques e Jardins da Prefeitura de São Paulo – neste posto, criou o viveiro municipal de mudas, depois batizado com seu nome. Sua história é tema da exposição ‘Manequinho Lopes: o Cientista que Pintou a Cidade de Verde’, do Museu Vicente de Azevedo (R. D. Luiz Lasagna,300, Ipiranga, 2215-6900).