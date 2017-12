Elas são donas do copo

OLHA SÓ…

Evento marcado para amanhã (22) vai discutir o papel das mulheres na história e na produção da cerveja. Desde o início, quando elas detinham o processo de fabricação da bebida, até chegar aos tempos atuais, em que campanhas publicitárias usam e abusam de corpos femininos para seduzir clientes. O encontro faz parte do projeto ‘Hildegarda’, coordenado pela escritora Ana Rüsche e pela historiadora Mayara Miranda com o objetivo de difundir a cultura das cervejas artesanais. E não fica só no blá-blá-blá: quem for lá vai poder degustar três estilos de cerveja artesanal.

Hussardos Clube Literário. R. Araújo, 154, 2º andar. Sáb. (22), 18h/20h. R$ 65 (antecipado) ou R$ 75 (na hora). Informações: www.cervejashildegarda.wordpress.com ou 5825-2426.



