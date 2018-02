Alunos diante da Escola Normal – atual Caetano de Campos –, na Praça da República. A foto, do início do século 20, está no livro Escolas Para a República, de Silvia Wolff, que a Edusp lança dia 25

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de novembro de 2010