Edu Chaves, o aviador

Há 100 anos, em julho de 1914, o aviador paulistano Eduardo Pacheco Chaves (1887-1975), o Edu Chaves, tornou-se História: ele foi o primeiro a fazer um voo de São Paulo ao Rio, sem escalas. Foram 6 horas de viagem, a uma velocidade máxima de 80 km/h, em um motoplanador com motor de 80 cavalos.

Edu Chaves era de uma tradicional família paulista, de cafeicultores. Nasceu em um casarão na Rua de São Bento e tornou-se aviador em Paris – onde conviveu com o aviador Alberto Santos Dumont (1873-1932).

Até o fim deste mês, está em cartaz uma exposição no Museu TAM contando a história de Edu Chaves. Mais informações neste link. Em recente coluna veiculada pela rádio Estadão, conversamos também sobre a história e os feitos do piloto. Clique no player abaixo para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão