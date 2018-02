Eco-ônibus tem teste no Butantã

TRANSPORTE



Na sexta e anteontem, um eco-ônibus (movido a bateria) fez várias vezes o trajeto de 3 km entre o Instituto Butantan e a Estação Butantã do Metrô, na zona oeste. Foi apenas um teste, mas a ideia da Secretaria de Estado da Saúde – à qual a entidade pertence – é que a partir do ano que vem o ônibus circule diariamente levando e trazendo visitantes e funcionários do metrô ao instituto. E de graça. A ideia do órgão é estimular o uso do transporte público.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de novembro de 2012

