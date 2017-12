Está aberta a temporada das sopas na Ceagesp. Até 18/8, cinco tipos são servidos de 4ª a domingo, por R$ 26,90 cada. Na cozinha, 30 funcionários cuidam das panelas, sob o comando do chef Ivair Felix, idealizador das receitas, que mudam toda semana – com exceção das de cebola (dois tipos) que, ao longo da temporada, consomem 9 toneladas do ingrediente. A cada noite, saem 600 litros de sopa.

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Portão 3, V. Leopoldina. 18h/0h (6ª e sáb., até 2h). www.festivaldesopasceagesp.com.br

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de maio de 2013

