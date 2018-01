É sentar e tocar

FOTO: WERTHER SANTANA/ ESTADÃO

Em março de 2011, após receber quatro Fritz Dobbert em doação, o Metrô inaugurou um projeto musical interessante: o Piano no Metrô. Desde então, os instrumentos já passaram por 14 estações da companhia e ficam à disposição de quem quiser sentar e tocar. Em cada local, os pianos permanecem por dois meses – com exceção do que está na Vila das Belezas, na Linha 5-Lilás, que é fixo. Até o fim deste mês, há instrumentos nas estações Sé, Sacomã e Luz. Eles podem ser tocados todos os dias, durante o horário de operação do Metrô – 4h40 à meia-noite, de domingo a sexta-feira, e das 4h40 à 1h00, aos sábados.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de outubro de 2013

