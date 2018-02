É proibido beijar (no bar)

Fechado pela polícia na manhã de hoje por vender chope de uma marca dizendo ser de outra, o Bar Léo é um dos mais tradicionais de São Paulo. E tem uma regra curiosa: em suas dependências, o beijo é proibido.

Conforme me contou, há alguns anos, um antigo funcionário, a ordem era chamar a atenção de clientes que ousassem manifestar afeto à cara-metade. “Porque começa assim com um beijinho e, dali a pouco, a mulher já está no colo do rapaz”, foi o que me disse o funcionário.

Instalado desde 1940 na esquina das ruas Aurora e dos Andradas, no centro, o bar só passou a aceitar a entrada de mulheres desacompanhadas na década de 1970.