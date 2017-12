É o bicho!

OLHA SÓ…



FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

As aranhas são os animais peçonhentos que mais se envolvem em acidentes com seres humanos na capital paulista, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. Até setembro (data do último balanço), foram registrados 219 casos na cidade no ano de 2013. Para quem se envolver com o bicho, a orientação da secretaria é lavar o local da picada, fazer compressas mornas para aliviar a dor e procurar um médico. No ranking dos peçonhentos, os outros animais que mais aparecem são as serpentes (84 acidentes em São Paulo no ano passado), as lagartas (69 casos registrados), os escorpiões (68 ocorrências) e as abelhas (28 acidentes).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de janeiro de 2014

