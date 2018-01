E foi emancipado Santos Dumont

Quando ainda não tinha completado 19 anos, em fevereiro de 1892, o inventor Alberto Santos Dumont (1873-1932) foi emancipado pelo seu pai, o engenheiro Henrique Santos Dumont – conforme atesta um tabelionato do centro de São Paulo. “Significa que sua capacidade foi antecipada de 21 anos, como era na época, para 18”, contextualiza o tabelião Andrey Guimarães Duarte. “Muito provavelmente, a ideia era dar maior liberdade a ele.” Nessa época, Dumont já alternava temporadas em Paris com a vida no Brasil. Um ano antes, ele havia mandado embarcar para cá o primeiro carro a circular por São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.