__________________________________________

O Edifício Grande Avenida – que fica próximo ao cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Peixoto Gomide – sofreu dois incêndios em sua história. O primeiro, em 13 de janeiro de 1969, foi pequeno e sem muitas consequências. Já o outro, em 14 de fevereiro de 1981, em pleno sábado de carnaval, teve grandes proporções e entrou para a história paulistana como um dos maiores incêndios já ocorridos na cidade. Deixou 17 mortos e 53 feridos – a tragédia só não foi maior porque, com o feriado prolongado, poucas pessoas trabalhavam no prédio naquele dia.