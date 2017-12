E fez-se a luz (elétrica)

A história da iluminação pública paulistana é contada por meio de painéis que ficam expostos no Shopping Light (R. Cel. Xavier de Toledo, 23) até 5ª (30). O endereço tem tudo a ver com o tema. O centro comercial ocupa um prédio, tombado como patrimônio histórico, que foi fundado em 1929 para abrigar a Light and Power – primeira empresa de energia da cidade. Batizada de ‘Luzes da Cidade’, a mostra conta com materiais provenientes do rico acervo mantido pela Fundação Energia e Saneamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.