É do Corinthians!

Eis um recorde que, consideradas as capacidades atuais dos estádios paulistanos, não pode ser batido: o maior público de futebol em São Paulo foi na final do Campeonato Paulista de 1977, disputada entre Corinthians e Ponte Preta.

Fazia 22 anos e oito meses que o Timão não erguia uma taça importante. Era a chance, portanto, de se redimir perante sua gigantesca torcida. Pelo regulamento daquele torneio, o campeão sairia depois de uma série de três partidas. O alvinegro paulista venceu a primeira, por 1 a 0.

Na expectativa de verem o time campeão sem a necessidade do terceiro jogo, os fiéis corintianos lotaram o Morumbi na segunda partida, em 9 de outubro daquele ano. Foi atingido o recorde: 146.082 pessoas, pouco mais do que a população atual do Guarujá. Dentre eles, 138.032 pagantes – o que garantiu uma renda que, em valores atuais, seria de quase R$ 2 milhões.

A Ponte venceu por 2 a 1, de virada, obrigando a realização do terceiro jogo. Aí o Corinthians riu por último, ganhando por 1 a 0 e consagrando-se campeão paulista.