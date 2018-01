É ano novo!

__________________________________________

Para celebrar o Ano Novo Chinês – com festa amanhã (13) e domingo (14) no bairro da Liberdade –, o espaço de acupuntura e massagem Kantoo Mandarim (Rua da Glória, 346, Liberdade) estará aberto com uma exposição cheia de curiosidades sobre o país.

A mostra vai contar a história dos hashis (os pauzinhos que substituem talheres na culinária oriental) e que, ao contrário do que muitos pensam, carne de cachorro é consumida apenas em poucas cidades chinesas. Uma parede decorada representará a Muralha da China. A entrada é grátis.