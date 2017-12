Durante um mês, Holambra quer se tornar a Lapônia de São Paulo

O maior cenário natalino indoor do Brasil. Eis o Noeland, evento que abre nesta sexta (24) para celebrar o Natal em Holambra, no interior paulista. Até o fim do ano, o Parque da Expoflora se transforma numa sucursal da Lapônia, a finlandesa terra do Papai Noel: mais de 300 de árvores de Natal, muita magia e fantasia.

Logo na entrada, um Papai Noel de cinco metros de altura recebe os visitantes. O pavilhão, com 1,5 mil metros quadrados, estará iluminado com cerca de 5 milhões de lâmpadas de LED – no total serão 20 mil metros quadrados de decoração natalina.

Os visitantes vão poder patinar no gelo, brincar em atrações interativas e assistir a espetáculos musicais. Realizada pela Thematic Decor, com apoio da Prefeitura de Holambra, a Noeland vai até o dia 24 de dezembro. Ingressos custam R$ 50. Mais informações pelo site www.noeland.com.br.