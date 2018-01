__________________________________________

No mês em que se comemora o dia do botonista (sim, isso existe – é em 14 de fevereiro), o Museu do Futebol tem programação especial para todos aqueles que curtem o futebol de botão. Nessa semana, a instituição ofereceu oficinas grátis para quem quisesse aprender os segredos da modalidade. No sábado (27), a partir das 10h, haverá um campeonato de botão, seguido por partida (às 13h), com atletas profissionais.