Dossiê on-line divulga problemas

LARGO DE SÃO FRANCISCO

Desde o dia 19 de março, alunos da Universidade de São Paulo (USP) mantêm uma página no Facebook (www.facebook.com/DossieSanfran) para expor problemas estruturais do edifício histórico onde funciona a Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. Até a tarde da última sexta, o conteúdo era acompanhado por 240 pessoas.

Inaugurado em 1934, o prédio é conhecido como Arcadas, por conta de sua arquitetura. O projeto “Dossiê SanFran” é uma iniciativa do centro acadêmico da instituição.

Mais antiga instituição de ensino superior do Brasil – ao lado da Faculdade de Direito de Olinda –, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foi criada em 1827, por decreto imperial. De seus bancos saíram presidentes, governadores e prefeitos. Também estudaram ali, muitos famosos escritores, como os românticos Álvares de Azevedo e José de Alencar, o parnasiano Olavo Bilac, os modernistas Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida, os concretos Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos e os contemporâneos Raduan Nassar e Lygia Fagundes Telles.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de abril de 2013

