Pela primeira vez, a famosa Casa de Vidro – residência do casal Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi, projetada pela arquiteta – abriga duas exposições simultâneas. ‘O Impasse do Design – Mobiliário de Lina Bo Bardi’, com 13 peças originais da autora, em cartaz até o dia 31/7, soma-se a ‘Intervalo das Coisas’, do artista plástico José Bechara (até 26/6). A casa fica na R. Gal. Almério de Moura, 200, no Morumbi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.