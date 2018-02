Dos poemas para as telas

FOTO: DIVULGAÇÃO

Criada no ano passado para atuar em 32 municípios da Grande São Paulo, a Oficina Cultural Metropolitana está com inscrições abertas para cursos grátis de audiovisual. Se no ano passado a missão dos alunos era produzir curtas com histórias e lendas locais dessas cidades atendidas, agora a ideia é roteirizar e filmar poemas contemporâneos – de autores como Antônio Cícero, Nuno Ramos e Frederico Barbosa. Participam do projeto 16 compositores, 16 produtores, 16 cineastas e 16 profissionais de edição. No total, estão previstas mais de 90 atividades e 3 mil vagas durante o ano. Mais informações em www.oficinasculturais.org.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de abril de 2014

