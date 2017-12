Dos judeus para todos

“Assim elas comemoram a vitória”. Essa é a frase em néon instalada permanentemente na entrada do edifício da Casa do Povo (R. Três Rios, 252, Bom Retiro). Trata-se de uma intervenção da artista israelense Yael Bartana, baseada no trecho de um folheto de 1946, que pertence aos arquivos da instituição.

A frase faz referência à vitória contra o nazi-fascismo. E a obra busca valorizar o caráter universal, de união de povos, que sempre marcou o bairro do Bom Retiro – um endereço que, ao longo do século 20, foi ocupado por imigrantes de várias nacionalidades.