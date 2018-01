Amantes de literatura em língua espanhola têm reduto certo para troca de experiências. No Instituto Cervantes (Av. Paulista, 2.439), há círculos de leitura coletiva em dois grupos – um às quartas (18h), outro às quintas (17h). “Além disso, o Clube Cervantino do Livro se reúne na última quinta-feira do mês, às 19h30”, conta o bibliotecário Luis Fernando Cardona. Neste caso, um título é escolhido para cada mês – e os participantes fazem leitura prévia em casa.

