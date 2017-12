Dom Pedro, ‘letrista’ de rock

Foi por meio do livro ‘Titília e o Demonão: Cartas Inéditas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos’, escrito pelo historiador Paulo Rezzutti, que os integrantes da banda gaúcha de rock Lítera conheceram – e se encantaram – com os textos do primeiro imperador do Brasil. Mais que isso, viram ali matéria-prima para música.

O álbum ‘Caso Real’, lançado recentemente, é fruto dessa sacada. Nos meses de junho e julho, o conjunto estará em turnê pelo Estado (confira programação abaixo). O disco, de 12 faixas, pode ser baixado neste link ou ouvido neste.

Agenda paulista:

São Caetano do Sul – Estação Jovem – 18/jun sábado

Campos do Jordão -Concha acústica da Praça Central – 19/jun domingo

São José dos Campos – UNIFESP – 22/jun quarta

São Carlos – USP – 23/jun quinta

São Paulo – Capela do Cemitério da Consolação – 25/jun sábado

São Paulo – Sensorial Discos – 29/jun quarta

São Paulo – Praça Roosevelt – 30/jun quinta

Serrana – Festival Caipiro Rock – 03/jul domingo

Santos – Hostel Zé Caramujo – 08/jul sexta

São Paulo – Sarau Secreto – 09/jul sábado