Dois jeitos para ver (e curtir) arte

Há mais de cem museus em São Paulo. Para entender – e não se perder – nesse emaranhado de cultura exposta, a historiadora da Arte Ana Cristina Carvalho, curadora do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado, dá um curso na Federação dos Amigos de Museus do Brasil. “O curso é um incentivo para conhecer melhor nossa cidade”, diz Ana. São quatro aulas teóricas e quatro visitas a museus – escolhidos pelos próprios alunos.

Àqueles que querem por mãos (e pincéis) à obra, o Obra-Prima Estúdio propõe recriar quadros clássicos, como a Monalisa de Da Vinci e O Beijo de Gustav Klimt, em workshops de 3 horas.

Curso Museus na Cidade de São Paulo.

Às 3ªs e 5ªs (início dia 4/6), 12h/14h. Espaço Cultural Feambra – R. Estados Unidos, 1.078, Jd. América, 3085-4402. R$ 380.

Obra-Prima Estúdio.

Às 4ªs e 5ªs (início dia 5/6), 19h/ 22h. Instituto Volusiano. R. São Gall, 110, Lapa. R$ 120.

www.obraprimaestudio.com.br

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de maio de 2013

