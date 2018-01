Dois em um

Fauna e flora sempre foram vizinhos na zona sul de São Paulo. Agora, os passeios ao Jardim Botânico e ao Zoológico podem ser feitos facilmente no mesmo dia. Isso porque um micro-ônibus faz o trajeto entre um parque e outro – de quarta a domingo, das 9h às 15h, por R$ 3.

Fundado em 1928, o Botânico ocupa uma área de 143 hectares com centenas de espécies vegetais. O espaço também conta com uma das mais abrangentes bibliotecas de botânica do País – são 7 mil livros sobre o tema. No Museu Botânico, os visitantes podem conferir amostras de espécies da flora brasileira, coleção de produtos extraídos de plantas e representações de ecossistemas paulistas.

O Zoo, por sua vez, foi inaugurado em 1959. Tem mais de 3,2 mil animais, sendo 102 espécies de mamíferos, 216 de aves, 95 de répteis e também 15 tipos de anfíbios.

Jardim Botânico.

Av. Miguel Estéfano, 3.031, Água Funda, 5067-6000. R$ 6.

Zoológico de São Paulo.

Av. Miguel Estéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. R$ 33.