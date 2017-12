Diversidade na telona

__________________________________________

Balanço do Caixa Belas Artes, tradicional espaço cinéfilo reaberto há um ano na Rua da Consolação, mostra que, no período, foram exibidos ali filmes de 45 países diferentes. Os campeões de bilheteria foram, nesta ordem, ‘Relatos Selvagens’, de Damián Szifron, em cartaz por quase 40 semanas; ‘Birdman’, de Alejandro González Iñárritu; e ‘Grande Hotel Budapeste’, de Wes Anderson. Recente pesquisa realizada pelo cinema nas redes sociais constatou que a maioria do seu público (38%) prefere assistir aos filmes sozinho – 28% vão com o(a) companheiro(a) e 26%, com um ou mais amigos.