Ou talvez: discos para ouvir inglês. Parte da 20ª edição do Cultura Inglesa Festival será uma feira de vinis, no dia 28/5, no Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000). Com extensa programação cultural, o festival vai de 26 de maio a 12 de junho. O tema deste ano é ‘Invasão Britânica’, com um passeio histórico pela música da Inglaterra. Mais informações em www.culturainglesa sp.com.br/cif.