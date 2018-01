Direto do canteiro central

OLHA SÓ…

FOTO: CLAUDIO PEPPER/ DIVULGAÇÃO

Avenida-símbolo de São Paulo, a Paulista já foi fotografada por todos os ângulos, por profissionais e amadores. Aí o fotógrafo Claudio Pepper inventou um jeito para buscar imagens diferentes. “No meio, no canteiro central, tem o poste de luz cujo cilindro metálico da base eu adotei”, explica. “O resultado são imagens com a realidade distorcida, ao combinar dois planos visuais: o direto e o refletido no espelho cilíndrico do poste.” A exposição, que abre no dia 23/10, ganhou o título SP/Myself: A Minha Avenida Paulista e vai ter trilha sonora composta especialmente para acompanhar as fotos, pelo pianista Tony Berchmans. Os sons são reconhecíveis e banais, mas ao serem rearranjados devem deslocar o visitante, em consonância com as imagens que vê enquanto ouve.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galeria Vilanova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição. 3ª a sáb., 12h/18h. Inauguração: 23/10. Até 8/11. Grátis.





Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de outubro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog